エッセー漫画家のゆすぎさんの漫画「往生際が悪いんだよ」がインスタグラムで2600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む友人が開く個展に誘われた作者。行きたいと思いつつ、見に行ったら友人に劣等感を覚えてしまわないかと不安を感じ、返事を保留にしてしまいます。しかし、その日に元々入っていたアルバイトの予定が急きょ休みになり…という内容で、読者からは「何かと結びつけて『運命』にした