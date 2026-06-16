6月27日に放送される織田裕二主演のテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ～甦った男』の追加キャストとして、津田健次郎、明日海りお、細田善彦、影山優佳、和久井映見、音尾琢真、光石研の出演が発表された。 参考：織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演『ダブルエッジ』6月27日放送決定共演に小野花梨 本作は、車椅子の刑事と頭脳派の財務捜査官という、出会うはずもなかった2人の凸凹コンビが、時にぶつかり合