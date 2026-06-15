旅に出たい、夏が近付いてくるとともにその気持ちは強くなります。おそらくですが、小学生から大学生までの夏休みの記憶＝刷り込みからそう思ってしまうのかもしれませんが、とにかく旅に出たい欲が近頃むくむくと湧いてきています（社会人になっても一応夏季休暇はありますし）。さて、どこへ行こうか。そう考えると同時にひとつ懸念点が。それはキャリーケースをはじめとした旅行バッグ問題です。極力旅行時の荷物は少なくしたい