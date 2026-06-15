旅行にも出張にも連れていきたい。そんな気持ちにさせるリモワの上品かつ爽やかな「インクブルー」のアイテムたち

旅に出たい、夏が近付いてくるとともにその気持ちは強くなります。おそらくですが、小学生から大学生までの夏休みの記憶＝刷り込みからそう思ってしまうのかもしれませんが、とにかく旅に出たい欲が近頃むくむくと湧いてきています（社会人になっても一応夏季休暇はありますし）。

さて、どこへ行こうか。そう考えると同時にひとつ懸念点が。それはキャリーケースをはじめとした旅行バッグ問題です。極力旅行時の荷物は少なくしたいということもあり、学生時代から1週間程度の旅行であれば30Lくらいのボストンバッグで国内外問わず出かけていましたが、そろそろ良い年齢になってきましたし、ちゃんと旅行用のキャリーケースを持ちたいと考えていました（ちなみに、そのバッグは総パンダ柄で、無類のパンダ好きとしてはとても気に入っていたのです）。

▲左からリモワ「ORIGINAL チェックインL インクブルー」（30万5800円）、「ORIGINAL キャビン インクブルー」（24万4200円）、「ORIGINAL トランクプラス インクブルー」（39万7100円）

とは言え、キャリーケースであれば何でも良いわけではありません。やはり丈夫さは大事ですし、何より自身が使うモノなわけなのでちゃんとデザインにもこだわりを持って選びたいところ。長く愛用したいですし、ここはひとつ、奮発して良いモノが欲しい…そう思っていたとき、あるニュースが舞い込んできました。

それがリモワの新色「インクブルー」コレクションです。

見てください、この美しく品があるカラーを。ポリカーボネート製ではネイビーなどのアイテムはありますが、アルミニウム素材ではなかなかほかでは見られません。ひと目見た瞬間、グッと来ました。

リモワについて、今さら説明も不要でしょうが改めて紹介しましょう。プレミアムラゲージブランドとして世界中で知られる同ブランドですが、そのスタートは1898年のドイツ・ケルン。現在に至るまで、その製品の開発から製造までのほとんどを創業地で行っているのが特徴です。しかも、2022年7月25日以降に購入したすべてのスーツケースには生涯保証が付いています。驚くと同時に、ブランドとしてそれだけ輩出するアイテムたちに自信があるということがわかります。

▲リモワ「GROOVE クロスボディバッグ スモール インクブルー」

そんなリモワの「インクブルー」をあしらったスーツケースは3サイズで展開。よく行く旅の期間に合わせて選ぶと良いでしょう。個人的には機内に持ち込みたいので「キャビン」サイズに注目しています。

また、特に可愛いと思ったのが今回のスーツケースと一緒に登場する、2025年に登場したブランド初となるレザーバッグコレクション「グルーヴコレクション」のインクブルーカラーです。イタリアンレザーとデニムで織り成すバッグはが爽やかかつ上品、それでいてカジュアルな雰囲気も併せ持っていて、とにかく欲しい！ さらにこのバッグと相性抜群なデニム素材のバケットハットやパッキングキューブも販売されます。どれも所有欲を満たす、素敵な仕上がりになっています。

まだスーツケースを持っていない人、今度の長期休暇に合わせて新調しようと思っている人、すべての人に勧めたい、そんな歴史と実用性、デザイン性を持ち合わせたスーツケース＆レザーバッグたちです。

>> リモワ

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

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