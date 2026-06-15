SIRUPのアジアツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞が、6月13日（土）のソウル公演を皮切りにスタートした。約1年半ぶりとなるソウル公演（West Bridge Live Hall）では、オープニングアクトとして韓国のシンガーソングライター・eldonが登場。さらに、過去に楽曲「Keep In Touch」でフィーチャリング経験があり、プライベートでも親交の深いシンガー・SUMINがゲスト出演し、特別なステージで会場を華やかに