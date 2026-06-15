SIRUP、アジアツアー開幕。ChihSiou、Ichika Nitoとのコラボ曲配信＆『OWARI DIARY 』アナログ盤もリリース
SIRUPのアジアツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞が、6月13日（土）のソウル公演を皮切りにスタートした。
約1年半ぶりとなるソウル公演（West Bridge Live Hall）では、オープニングアクトとして韓国のシンガーソングライター・eldonが登場。さらに、過去に楽曲「Keep In Touch」でフィーチャリング経験があり、プライベートでも親交の深いシンガー・SUMINがゲスト出演し、特別なステージで会場を華やかに彩った。
次なる6月27日（土）の台北公演に先駆け、SIRUPは台北公演にゲスト出演するシンガーソングライター持修（Chih Siou）と、ギタリストのIchika Nitoを迎えたコラボ楽曲「Blue」を6月12日（金）にデジタルリリースした。台北公演ではSIRUPと持修によるステージ初披露も決定している。
また、7月4日（土）のバンコク公演には、SIRUPとのコラボレーション経歴もあり、親交の深いタイのR&Bデュオ・HYBS出身のJames Alynがオープニングアクトに出演決定した。
さらに、昨年9月にリリースされた3rdアルバム『OWARI DIARY』が、アナログ盤『OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)』として6月13日（土）にリリースされた。 こちらは鮮やかなスペシャルカラースプラッター仕様の1LPに加え、見開きジャケット（ゲートフォールド）、A2サイズポスターがセットになった豪華特別仕様。数量限定の貴重なアイテムとなる。
■ChihSiou & SIRUP & Ichika Nito「Blue」
2026年6月12日リリース
https://umg.lnk.to/csBLUE
■SIRUP「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」＊12インチアナログ盤
2026年6月13日リリース
価格: 5,500円＋税
仕様: 1LP(SPECIAL SPLATTER VINYL) / A2ポスター付ゲートフォールド / 33RPM
購入LINK：https://asab.lnk.to/OWARIDIARY_VINYL
TRACKLIST:
A1. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu
A2. LOCATION
A3. KIRA KIRA
A4. GAME OVER
A5. INTO YOU
A6. CHEESE CAKE feat. Zion.T
B1. PARADISE
B2. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
B3. RENDEZVOUS feat. hard life
B4. TOMORROW
B5. 今夜
＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞
ソウル公演
［日程］2026年6月13日（土）
［開場/開演］18:30 / 19:00
［会場］West Bridge Live Hall
Opening Act：eldon
Featuring Guest：SUMIN
台北公演
［日程］2026年6月27日（土）
［開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］台北 Legacy Taipei
Featuring Guest：持修
※SIRUPのステージにゲスト出演予定
・チケット：発売中
前売り券：NT $1,900
車椅子席：NT$950
当日券：NT $2,200
プレイガイド：KKTIX
チケットページURL：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6
※ 整理番号順入場
・お問い合わせ
主催：Guts Promotion
問い合わせ：gutspromotion@gmail.com
バンコク公演
［日程］2026年7月4日（土）
[開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］Lido Connect Hall 2
Opening Act：James Alyn
※45分のパフォーマンス予定
・チケット：発売中
VIP 2,900THB 一般：1,900THB
プレイガイド：チケットメロン
チケットページURL：www.ticketmelon.com/sss/sirup2026
※ 整理番号順入場
・VIP特典内容
1.優先入場
2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影
3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し
・お問い合わせ
主催：Seen Scene Space
問い合わせ：seenscenespace@gmail.com
■SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.” U-NEXT独占ライブ配信
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014600
ライブ配信：7月25日（土）19:00 〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜8月8日（土）23:59まで
配信公演：5月23日 東京・LINE CUBE SHIBUYA 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください
▼「NEXT LIFE TOUR 2025」をはじめ、過去のライブ映像5作品とMV7作品も見放題
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011523
関連リンク
◆SIRUP オフィシャルサイト
◆SIRUP オフィシャルX
◆SIRUP オフィシャルInstagram
◆SIRUP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SIRUP オフィシャルTikTok