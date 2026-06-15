SIRUPのアジアツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞が、6月13日（土）のソウル公演を皮切りにスタートした。

約1年半ぶりとなるソウル公演（West Bridge Live Hall）では、オープニングアクトとして韓国のシンガーソングライター・eldonが登場。さらに、過去に楽曲「Keep In Touch」でフィーチャリング経験があり、プライベートでも親交の深いシンガー・SUMINがゲスト出演し、特別なステージで会場を華やかに彩った。

次なる6月27日（土）の台北公演に先駆け、SIRUPは台北公演にゲスト出演するシンガーソングライター持修（Chih Siou）と、ギタリストのIchika Nitoを迎えたコラボ楽曲「Blue」を6月12日（金）にデジタルリリースした。台北公演ではSIRUPと持修によるステージ初披露も決定している。

また、7月4日（土）のバンコク公演には、SIRUPとのコラボレーション経歴もあり、親交の深いタイのR&Bデュオ・HYBS出身のJames Alynがオープニングアクトに出演決定した。

さらに、昨年9月にリリースされた3rdアルバム『OWARI DIARY』が、アナログ盤『OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)』として6月13日（土）にリリースされた。 こちらは鮮やかなスペシャルカラースプラッター仕様の1LPに加え、見開きジャケット（ゲートフォールド）、A2サイズポスターがセットになった豪華特別仕様。数量限定の貴重なアイテムとなる。

■ChihSiou & SIRUP & Ichika Nito「Blue」
2026年6月12日リリース
https://umg.lnk.to/csBLUE

■SIRUP「OWARI DIARY (SPECIAL SPLATTER VINYL)」＊12インチアナログ盤
2026年6月13日リリース
価格: 5,500円＋税
仕様: 1LP(SPECIAL SPLATTER VINYL) / A2ポスター付ゲートフォールド / 33RPM
購入LINK：https://asab.lnk.to/OWARIDIARY_VINYL

TRACKLIST:
A1​. UNDERCOVER feat​. Ayumu Imazu
A2​. LOCATION
A3​. KIRA KIRA
A4​. GAME OVER
A5​. INTO YOU
A6​. CHEESE CAKE feat​. Zion​.T
B1​. PARADISE
B2​. OUR HEAVEN feat​. Daichi Yamamoto
B3​. RENDEZVOUS feat​. hard life
B4​. TOMORROW
B5​. 今夜

＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞
ソウル公演
［日程］2026年6月13日（土）
［開場/開演］18:30 / 19:00
［会場］West Bridge Live Hall
Opening Act：eldon
Featuring Guest：SUMIN

台北公演
［日程］2026年6月27日（土）
［開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］台北 Legacy Taipei
Featuring Guest：持修
※SIRUPのステージにゲスト出演予定

・チケット：発売中
前売り券：NT $1,900
車椅子席：NT$950
当日券：NT $2,200
プレイガイド：KKTIX
チケットページURL：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6
※ 整理番号順入場

・お問い合わせ
主催：Guts Promotion
問い合わせ：gutspromotion@gmail.com

バンコク公演
［日程］2026年7月4日（土）
[開場/開演］18:00 / 19:00
［会場］Lido Connect Hall 2
Opening Act：James Alyn
※45分のパフォーマンス予定

・チケット：発売中
VIP 2,900THB　一般：1,900THB
プレイガイド：チケットメロン
チケットページURL：www.ticketmelon.com/sss/sirup2026
※ 整理番号順入場

・VIP特典内容
1.優先入場
2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影
3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し

・お問い合わせ
主催：Seen Scene Space
問い合わせ：seenscenespace@gmail.com

■SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”　U-NEXT独占ライブ配信
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014600
ライブ配信：7月25日（土）19:00 〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜8月8日（土）23:59まで
配信公演：5月23日 東京・LINE CUBE SHIBUYA 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください

▼「NEXT LIFE TOUR 2025」をはじめ、過去のライブ映像5作品とMV7作品も見放題
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011523

関連リンク
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