オハラ<5218.T>が大幅高している。前週末１２日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２９９億円から３１９億円（前期比１０．４％増）へ、営業利益を１６億円から１８億円（同０．３％増）へ、純利益を１２億円から１４億円（同１９．１％減）へ上方修正したことが好感されている。



光事業において、デジタルカメラ向けの高単価な川下製品の需要が堅調に推移していることに加えて、エレクトロニクス事業において、半導体露光装置向け製品の需要が回復基調に転じていることが貢献する。また、データセンター投資拡大を背景に、光通信機器向け製品の需要が拡大していることも寄与し、原材料費の高騰などのコスト上昇を吸収する。



なお、同時に発表した４月中間期決算は、売上高１５１億３１００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益５億３３００万円（同４９．３％減）、純利益４億５３００万円（同４０．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS