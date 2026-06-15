『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。試合後、日本代表GK鈴木彩艶がフラッシュインタビューに応じ、2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込んだ一戦を振り返った。立ち上がりからオランダに押し込められる苦しい時間帯が続いた日本だったが、鈴木は「守備から攻撃のところは意識していたので、相手にボールを持たれる時間が続きながらも自分としてはしっかり