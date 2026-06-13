タイの国技になっている格闘技・ムエタイのタイ政府公認のジムが、山形県山形市に6月13日オープンしました。ムエタイは両手と両足を使って相手と戦うタイ発祥の立ち技格闘技です。山形市の山形テルサ2階に13日オープンしたのは、ムエタイジム「YskYAMAGATATERRSA」。山形市が東京オリンピックでタイ王国のホストタウンとなるなど、交流を重ねてきた縁で、今回、タイ王国公認のムエタイジムが創設されました。ジム