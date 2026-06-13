朝起きたら、だれもいない！母親は、平気で子どもを置いていく人だった【漫画】本編を読む子供は親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気が付くのはいつごろだろうか？朝起きたら、母親はいない――。保育園がいっしょの子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの「家族やめてもいいですか？」を紹介するとともに本書に込めた想いを聞く