【自伝漫画】親に放置されて育った子どもが「家族を辞めたい」と思いながらも毒親と切れない半生を描く【著者に聞く】

【自伝漫画】親に放置されて育った子どもが「家族を辞めたい」と思いながらも毒親と切れない半生を描く【著者に聞く】