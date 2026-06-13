【自伝漫画】親に放置されて育った子どもが「家族を辞めたい」と思いながらも毒親と切れない半生を描く【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供は親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気が付くのはいつごろだろうか？朝起きたら、母親はいない――。保育園がいっしょの子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの「家族やめてもいいですか？」を紹介するとともに本書に込めた想いを聞く。
父親はほとんど家におらず、母は特定の男性と会う時期と別の男性へ移る時期を繰り返していた。本作「家族、辞めてもいいですか？」は、周囲の大人が冷たい人と優しい人に二極化して見え、それが当たり前だと思っていた作者・魚田コットンさんの自伝漫画である。魚田さんが保育園児だった当時、母親が家にいないことは珍しくなく、朝起きると家には誰もいないまま、ひとりで過ごすこともあったという。ある日も母親がいないことに気づき、同じ保育園の友達の家へ向かい「家に誰もいない」と伝えると、朝ごはんを食べさせてもらい、そのまま保育園まで送ってもらったのだった。
本作を描く前とあとでの気持ちの変化について聞くと、「自分の半生をさらに振り返ることになったので、私ってけっこう酷い生活をしていたんだな、と気づくことができました」と、魚田さんは話してくれた。また、俯瞰して自分を見られるようになったことで、人に対しても少し寛容になれた気がするといい、「以前の自分は、もっと自分にも他人にも厳しかった」と心のうちを明かした。
「結婚して自分の家族ができてしばらくしてから、母と距離を取ろうと思えるようになった」と語り、今でも毒親と決めつけきれない気持ちが残っているが、関係性の変化として受け止めるようになったそうだ。複雑な家庭環境を改めて振り返ることで、価値観の変化が見えてくるような本作。自分の親がよその親と違うと気づくこともなく、放置子のような子供時代を過ごしてきた魚田さんの日々に、ぜひ目を向けてみてほしい。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
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