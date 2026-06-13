この記事をまとめると ■欧州オークションでR34 GT-R CRSが約8630万円で落札された ■旧車高騰の一部は「円安効果」で膨らんで見えている ■海外のコレクターが買い漁りることで国内でも価格が高騰してしまう またまた国産旧車が海外で高額落札 ご存じのように、国産旧車の高騰が止まらない。第2世代GT-Rはいわずもがな、1980〜90年代のスポーツカーも軒並み相場は青天井状態だ。 これら国産旧車が高騰する理由は、すでに生産