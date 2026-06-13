本拠地のヤンキース戦でアーチを放った【MLB】Bジェイズ ー ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で出場すると第1打席で、スタジアムの3階席に飛び込む特大14号2ランを放った。ファンも「すごいところまで飛んだ」と唖然の一発だった。初回の2死二塁だった。左腕のウェザーズのスライダーを運んだ。球場の3階席まで運び、