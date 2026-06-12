愛媛県が開発した高級かんきつ「紅プリンセス」（同県提供）鈴木憲和農相は12日の閣議後の記者会見で、愛媛県が開発した高級かんきつ「紅プリンセス（愛媛果試第48号）」の苗木が中国に流出している可能性があると明らかにした。種苗を扱う中国のインターネットサイトで類似の名前の苗木が販売されていることを確認した。情報共有を受けた愛媛県が対応を進めている。紅プリンセスは愛媛県が2005年から開発を進め、22年に品種登