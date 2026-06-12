【DIGSTA 「ぼっち・ざ・ろっく！」後藤ひとり】 11月 発売予定 価格：12,100円 ディーアイジーは、フィギュア「DIGSTA 『ぼっち・ざ・ろっく！』後藤ひとり」を11月に発売する。価格は12,100円。 本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、秀華祭のメイド服姿の後藤ひとりをフィギュア化したもの。白と黒を基調とした清楚な印象を持つメイド服ながら、ぼっち