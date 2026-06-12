ハードな走りにも慣れた様子次に、広大なテストコースを横切り、ハンドリングとラックへ向かう。そこは、アルピーヌがルノー・グループの高性能車ブランドとなる何年も前に、ルノー・スポールの試乗やデモンストレーションでかすかに筆者の記憶に残っている場所だ。そこで、ルノー・スポール復活の噂について恒例の質問を投げかけてみると、飾り気のない否定的な答えが返ってきた。【画像】「カエル顔」がかわいいフランスの小型ハ