クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(以下、KKDJ)は、Too Good To Go Japan株式会社が提供する世界ナンバーワン(※1)北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go(トゥー・グッド・トゥ・ゴー)」限定で、これまでは販売されなかったドーナツを含む「環境月間限定サプライズボックス」を環境月間の2026年6月1日〜6月30日の期間限定で販売中。合わせて、Too Good To Go導入店舗を全国53カ所へ順次拡大していく。【写