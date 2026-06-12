あのクリスピー・クリーム・ドーナツが約半額に！キズや凹みがあるだけの「ワケありドーナツ」販売でフードロス削減！
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(以下、KKDJ)は、Too Good To Go Japan株式会社が提供する世界ナンバーワン(※1)北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go(トゥー・グッド・トゥ・ゴー)」限定で、これまでは販売されなかったドーナツを含む「環境月間限定サプライズボックス」を環境月間の2026年6月1日〜6月30日の期間限定で販売中。合わせて、Too Good To Go導入店舗を全国53カ所へ順次拡大していく。
【写真】アプリ操作ステップ※イメージ
おいしさを楽しみながら自然とフードロス削減につながる。これこそ、私たちが今最も求めているサステナブルなあり方ではないだろうか。
※1：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界ナンバーワン調査(調査期間：2025年10月時点／調査対象プラットフォーム：最大65カ国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社／調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査(KKDJ調べ))
クリスピー・クリーム・ドーナツ(以下、KKD)は、「Love Our Planet」をテーマに地球環境に配慮した取り組みを世界各国で推進し、フードロス削減という社会課題に注力している。KKDJでは、2026年1月末より世界21カ国で展開し、累計6億食以上のフードロスを削減してきた世界ナンバーワンの北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go」を導入。その日の販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を通常価格の約半額798円で販売しており、目標値であった3割削減を導入から1カ月で達成し、その後も継続的に目標値に近い数値で推移している。
このたびKKDJはToo Good To Goとともに、6月の環境月間に合わせて、さらなるフードロス削減を目指した新たな取り組みをスタート。これまで店舗で発生していた表面のキズや凹み、トッピングの欠けやズレなどにより、品質には問題がないものの販売基準を満たしていないため店頭に並べることができなかった「“わけあり”ドーナツ」を、6月の環境月間にToo Good To Goアプリ内限定で販売する。
KKDJでは、毎日工場で粉から作るフレッシュなドーナツを毎日各店舗に配送している。「“わけあり”ドーナツ」は、形が少し崩れているだけで、おいしさや品質は通常商品と変わらない。しかしこれまでは、見た目が販売基準を満たしていないことから販売することができず、店舗で働く従業員の食事として活用する以外は廃棄せざるを得なかった。「“わけあり”ドーナツ」は都内全店だけでも毎月約600個発生しており、“見た目は完璧ではないが、おいしく食べられる”ドーナツをお客様へ届けられないか、という思いから同企画の実現にいたった。
今回販売されるのは、Too Good To Goアプリ限定の「環境月間限定サプライズボックス」。「“わけあり”ドーナツ」2個と1番人気の「オリジナル・グレーズド(R)」1個を詰め合わせた3個ボックスを、現在販売している「サプライズボックス」と同様に通常価格の約半額398円で販売。
また、Too Good To Goとの本パートナーシップを皮切りに、サービス導入店舗を順次拡大。2026年6月1日より神奈川県内全店および羽田空港第2ターミナル店、6月15日(月)より千葉県・埼玉県内全店へ導入。全国53店舗で展開予定。
■【商品情報】「環境月間限定サプライズボックス(3 個)」について
商品名：環境月間限定サプライズボックス(3 個)
内容：「“わけあり”ドーナツ」2個＋「オリジナル・グレーズド」1個
価格：398円※通常価格の約半額
販売期間：2026年6月1日〜6月30日
販売個数：当日の販売状況により変動
購入特典：後日Too Good To Goより、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗(※2)で使用可能なクーポンを配布
※2：KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外
販売店舗：アトレヴィ三鷹店、アトレ大森店、アトレ四谷店、池袋ショッピングパーク店、エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、吉祥寺元町通り店、渋谷シネタワー店、新宿東宝ビル店、西武新宿ペペ店、立川ルミネ店、玉川郄島屋S・C店、東京国際フォーラム店、東京ソラマチ店、八王子オクトーレ店、町田マルイ店、丸井吉祥寺店、丸の内オアゾ店、明治神宮前メトロピア店、有楽町イトシア店、ららぽーと豊洲店、ルミネ北千住店
■2026年6月1日より導入開始
＜関東エリア＞
羽田空港 第2ターミナル店
＜神奈川エリア＞
THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA店、アトレ川崎店、アトレ川崎 北側改札内店、エトモ溝の口店、大船ルミネウィング店、上大岡京急店、キュービックプラザ新横浜店、新百合ヶ丘オーパ店、横浜ジョイナス店、ラスカ平塚店、ららテラス武蔵小杉店、ららぽーと横浜店
■2026年6月15日(月)より導入開始
＜千葉エリア＞
アトレ新浦安店、イオンモール幕張新都心店、柏高島屋ステーションモール店、シャポー船橋店、そごう千葉店、船橋ららぽーと TOKYO-BAY店、ペリエ海浜幕張店、舞浜イクスピアリ店
＜埼玉エリア＞
アトレ浦和店、エミテラス所沢店、大宮ルミネ店、越谷イオンレイクタウンKaze店、 越谷レイクタウンアウトレット店、新越谷ヴァリエ店、ビーンズ武蔵浦和店、ららテラス川口店
■「クリスピー・クリーム・ドーナツ」について
1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ。創業時から変わらぬ秘伝のレシピで作る、代表的な「オリジナル・グレーズド」を中心に、高品質のドーナツとこだわりのコーヒーを提供している。
■「Too Good To Go」について
余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニー。欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2000万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開。これまで累計6億食以上のフードロス削減に貢献。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加している。日本国内においては、正式ローンチから約3カ月半で登録ユーザー数50万人を突破し、展開国21カ国のなかでも最速の成長を記録している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
おいしさを楽しみながら自然とフードロス削減につながる。これこそ、私たちが今最も求めているサステナブルなあり方ではないだろうか。
※1：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界ナンバーワン調査(調査期間：2025年10月時点／調査対象プラットフォーム：最大65カ国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社／調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査(KKDJ調べ))
クリスピー・クリーム・ドーナツ(以下、KKD)は、「Love Our Planet」をテーマに地球環境に配慮した取り組みを世界各国で推進し、フードロス削減という社会課題に注力している。KKDJでは、2026年1月末より世界21カ国で展開し、累計6億食以上のフードロスを削減してきた世界ナンバーワンの北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go」を導入。その日の販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を通常価格の約半額798円で販売しており、目標値であった3割削減を導入から1カ月で達成し、その後も継続的に目標値に近い数値で推移している。
このたびKKDJはToo Good To Goとともに、6月の環境月間に合わせて、さらなるフードロス削減を目指した新たな取り組みをスタート。これまで店舗で発生していた表面のキズや凹み、トッピングの欠けやズレなどにより、品質には問題がないものの販売基準を満たしていないため店頭に並べることができなかった「“わけあり”ドーナツ」を、6月の環境月間にToo Good To Goアプリ内限定で販売する。
KKDJでは、毎日工場で粉から作るフレッシュなドーナツを毎日各店舗に配送している。「“わけあり”ドーナツ」は、形が少し崩れているだけで、おいしさや品質は通常商品と変わらない。しかしこれまでは、見た目が販売基準を満たしていないことから販売することができず、店舗で働く従業員の食事として活用する以外は廃棄せざるを得なかった。「“わけあり”ドーナツ」は都内全店だけでも毎月約600個発生しており、“見た目は完璧ではないが、おいしく食べられる”ドーナツをお客様へ届けられないか、という思いから同企画の実現にいたった。
今回販売されるのは、Too Good To Goアプリ限定の「環境月間限定サプライズボックス」。「“わけあり”ドーナツ」2個と1番人気の「オリジナル・グレーズド(R)」1個を詰め合わせた3個ボックスを、現在販売している「サプライズボックス」と同様に通常価格の約半額398円で販売。
また、Too Good To Goとの本パートナーシップを皮切りに、サービス導入店舗を順次拡大。2026年6月1日より神奈川県内全店および羽田空港第2ターミナル店、6月15日(月)より千葉県・埼玉県内全店へ導入。全国53店舗で展開予定。
■【商品情報】「環境月間限定サプライズボックス(3 個)」について
商品名：環境月間限定サプライズボックス(3 個)
内容：「“わけあり”ドーナツ」2個＋「オリジナル・グレーズド」1個
価格：398円※通常価格の約半額
販売期間：2026年6月1日〜6月30日
販売個数：当日の販売状況により変動
購入特典：後日Too Good To Goより、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗(※2)で使用可能なクーポンを配布
※2：KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外
販売店舗：アトレヴィ三鷹店、アトレ大森店、アトレ四谷店、池袋ショッピングパーク店、エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、吉祥寺元町通り店、渋谷シネタワー店、新宿東宝ビル店、西武新宿ペペ店、立川ルミネ店、玉川郄島屋S・C店、東京国際フォーラム店、東京ソラマチ店、八王子オクトーレ店、町田マルイ店、丸井吉祥寺店、丸の内オアゾ店、明治神宮前メトロピア店、有楽町イトシア店、ららぽーと豊洲店、ルミネ北千住店
■2026年6月1日より導入開始
＜関東エリア＞
羽田空港 第2ターミナル店
＜神奈川エリア＞
THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA店、アトレ川崎店、アトレ川崎 北側改札内店、エトモ溝の口店、大船ルミネウィング店、上大岡京急店、キュービックプラザ新横浜店、新百合ヶ丘オーパ店、横浜ジョイナス店、ラスカ平塚店、ららテラス武蔵小杉店、ららぽーと横浜店
■2026年6月15日(月)より導入開始
＜千葉エリア＞
アトレ新浦安店、イオンモール幕張新都心店、柏高島屋ステーションモール店、シャポー船橋店、そごう千葉店、船橋ららぽーと TOKYO-BAY店、ペリエ海浜幕張店、舞浜イクスピアリ店
＜埼玉エリア＞
アトレ浦和店、エミテラス所沢店、大宮ルミネ店、越谷イオンレイクタウンKaze店、 越谷レイクタウンアウトレット店、新越谷ヴァリエ店、ビーンズ武蔵浦和店、ららテラス川口店
■「クリスピー・クリーム・ドーナツ」について
1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ。創業時から変わらぬ秘伝のレシピで作る、代表的な「オリジナル・グレーズド」を中心に、高品質のドーナツとこだわりのコーヒーを提供している。
■「Too Good To Go」について
余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニー。欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2000万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開。これまで累計6億食以上のフードロス削減に貢献。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加している。日本国内においては、正式ローンチから約3カ月半で登録ユーザー数50万人を突破し、展開国21カ国のなかでも最速の成長を記録している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。