気になったのはスポーツモード以外の音4代目『ホンダ・インサイト』に搭載されるスポーツモードの『アクティブサウンドコントロール』は、ボーズ製スピーカーがいい仕事をしているのか、音質はよく感じた。【画像】中国から輸入されるクロスオーバーSUV！4代目『ホンダ・インサイト』全88枚気になったのはスポーツモード以外で、EV特有の音が常に聞こえること。最初は滑走しているような音をわざと作っているのかと思いきや、聞