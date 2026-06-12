今回は2026年6月13日(土)・14日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！ 【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー■ポイポイバトラー (イオンモール橿原 / 6月13日・14日)専用ゴーグルに装着したポイを水鉄砲で撃ち合うバトルゲーム金魚すくいのポイを額に装着して、水鉄砲で撃ち合う新感覚のバトルゲームイベント。2人ひと組のチームを組んでお気に入りの水鉄砲を持