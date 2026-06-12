週末はどこ行く？奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント5選[2026年6月13日・14日]
今回は2026年6月13日(土)・14日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー
■ポイポイバトラー (イオンモール橿原 / 6月13日・14日)
金魚すくいのポイを額に装着して、水鉄砲で撃ち合う新感覚のバトルゲームイベント。2人ひと組のチームを組んでお気に入りの水鉄砲を持参するか、会場で無料レンタルできる水鉄砲を利用して参戦することができる。全身びしょぬれになりながら仲間と協力し、勝利を目指して白熱したバトルを楽しむことができる。
【ポイポイバトラー】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ noNIWA広場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / (1)10:30〜11:30、(2)13:00〜14:00、(3)15:00〜16:00 各回開始30分前より受付開始 / 参加無料 / 予約必須 イオンモールアプリのキッズクラブにて予約受付。空きがある場合は、当日10:00より会場にて整理券を配布。各回先着32人(16チーム) / 4歳以上12歳以下の子どもを含む2人ひと組(親子で参加可能) / ぬれてもいい動きやすい服装でタオルを持参して参加
■バンビシャス奈良 ジャンケン大会＆フリースロー体験 (イオンモール橿原 / 6月13日)
男子プロバスケットボールチーム、バンビシャス奈良のファンイベント。バンビシャス奈良所属の選手、イデムディア・オサセレさんと中谷衿夢(えりむ)さんが登場し、11時からフリースローチャレンジとグッズ販売、14時からは選手とのジャンケン大会、さらに14時30分からは「選手からボールを奪えるかチャレンジ」で1対1のプレイを楽しむことができる。また、チームマスコット「シカッチェ」も会場に登場し、イベントを盛り上げる。
【バンビシャス奈良 ジャンケン大会＆フリースロー体験】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ noNIWAコート / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年6月13日(土) / 11:00〜15:00 / 入場無料 「選手からボールを奪えるかチャレンジ」：当日12:00より会場の受付ブースにて参加券を配布。先着16人 / 小学生以下限定
■ウォーター・バトル !!by S.I.P.H (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 6月14日)
元気いっぱいのパフォーマー「スプラッシュガールズ」と一緒に水鉄砲で戦う参加型のエンターテインメントショー。見ているだけでなく、水鉄砲を手に持ってスプラッシュガールズと撃ち合い、ずぶぬれになりながら大白熱のウォーターバトルを楽しむことができる。全身びしょぬれになって爽快な気分を味わえる。
【ウォーター・バトル !!by S.I.P.H】イオンモール奈良登美ヶ丘 1F駅前ならとみ広場 / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年6月14日(日) 雨天・荒天時は中止 / 11:00〜、13:00〜、15:00〜 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で参加可能 各回30人 当日10:00より会場にてすべての回の整理券を配布 / 小学生以下 / 水にぬれるので着替えとタオルが必要
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】昼は水遊び、夜はライトアップを楽しめる噴水ショー
■ポイポイバトラー (イオンモール橿原 / 6月13日・14日)
金魚すくいのポイを額に装着して、水鉄砲で撃ち合う新感覚のバトルゲームイベント。2人ひと組のチームを組んでお気に入りの水鉄砲を持参するか、会場で無料レンタルできる水鉄砲を利用して参戦することができる。全身びしょぬれになりながら仲間と協力し、勝利を目指して白熱したバトルを楽しむことができる。
■バンビシャス奈良 ジャンケン大会＆フリースロー体験 (イオンモール橿原 / 6月13日)
男子プロバスケットボールチーム、バンビシャス奈良のファンイベント。バンビシャス奈良所属の選手、イデムディア・オサセレさんと中谷衿夢(えりむ)さんが登場し、11時からフリースローチャレンジとグッズ販売、14時からは選手とのジャンケン大会、さらに14時30分からは「選手からボールを奪えるかチャレンジ」で1対1のプレイを楽しむことができる。また、チームマスコット「シカッチェ」も会場に登場し、イベントを盛り上げる。
【バンビシャス奈良 ジャンケン大会＆フリースロー体験】イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ noNIWAコート / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年6月13日(土) / 11:00〜15:00 / 入場無料 「選手からボールを奪えるかチャレンジ」：当日12:00より会場の受付ブースにて参加券を配布。先着16人 / 小学生以下限定
■ウォーター・バトル !!by S.I.P.H (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 6月14日)
元気いっぱいのパフォーマー「スプラッシュガールズ」と一緒に水鉄砲で戦う参加型のエンターテインメントショー。見ているだけでなく、水鉄砲を手に持ってスプラッシュガールズと撃ち合い、ずぶぬれになりながら大白熱のウォーターバトルを楽しむことができる。全身びしょぬれになって爽快な気分を味わえる。
【ウォーター・バトル !!by S.I.P.H】イオンモール奈良登美ヶ丘 1F駅前ならとみ広場 / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年6月14日(日) 雨天・荒天時は中止 / 11:00〜、13:00〜、15:00〜 / 入場無料 イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で参加可能 各回30人 当日10:00より会場にてすべての回の整理券を配布 / 小学生以下 / 水にぬれるので着替えとタオルが必要
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
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