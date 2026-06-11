中国大手テクノロジー企業であるXiaomiがAIエージェントツール「MiMo Code」を2026年6月11日に公開しました。MiMo Codehttps://mimo.xiaomi.com/mimocodeMiMo Code: Scaling Coding Agents to Long-Horizon Taskshttps://mimo.xiaomi.com/blog/mimo-code-long-horizon🚀 MiMo Code V0.1 is now live and open-source！More than an AI coding assistant in your terminal - it's the smartest coding partner you'l