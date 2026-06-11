アマイワナが、自身がMCを務めるtvkの音楽番組『カタマリ』のオープニングテーマとして書き下ろした最新楽曲「未完成の部屋」を6月10日（水）に配信リリースした。楽曲コンセプトは、夢のなかで稼働している、架空のおもちゃ工場。そこから転がり出てくるのは、色んな形をしている愛おしい「カタマリ」たち。周りの目なんて気にしない恋をして、自分だけのリズムで生きる。そんな不器用なカタマリたちが、ステップを踏んだり、転ん