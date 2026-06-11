日本航空（JAL）は、グアム行きで「海外特典航空券タイムセール」を6月11日から30日まで実施している。通常より少ないマイル数でJAL国際線特典航空券を予約できる。対象はJAL便名かつJAL運航便で、基本マイル数での予約に限る。特典航空券PLUSは対象外。搭乗期間は6月12日から2027年3月31日まで。対象便・クラスには予約時にディスカウント後のマイル数が表示される。国内線乗り継ぎを含む旅程も利用できるものの、琉球エアーコミ