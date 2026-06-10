【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信 コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にて新キャラクター「オルネラ」を公開した。 「オルネラ」「ディアーズ酒場」の主を務めるディアーズ。配信ではプラモデル情報も公開され、和装のノーマルモードと鎧を纏ったウィライズモードが公開され、シリ