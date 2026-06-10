普通のラリーとは一味違う4月のある日曜日のこと。一般の入場は許可されていなかったが、英国西部の海沿いにある王立海兵隊基地「RMBチブナー」で、1972年式フォード・エスコートから2007年式BMW 123dに至るまで、約50台の使い込まれたクルマが滑走路やアクセス道路、芝生の外周を猛スピードで走り回っていた。【画像】今も英国で圧倒的人気を誇る日の丸スポーツカー【初代マツダMX-5を詳しく見る】全19枚一日中、1987年式フォル