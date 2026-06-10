記者会見で記念撮影するNTTの島田明社長（左から2人目）ら関係者＝10日午前、東京都内NTTは10日、光技術を用いた次世代通信基盤「IOWN（アイオン）」の普及加速に向け、国内外の20社超が出資する投資ファンドを設立すると発表した。NTTが主導して約800億円を集め、米国を中心とした新興企業に資金を投じる。出資先の知見を活用し、省電力で高速かつ大容量の通信が可能になるアイオンの性能をさらに高める狙いがある。ファンド