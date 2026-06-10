九州大学によりますと、5月25日、研究室が管理する端末がサイバー攻撃による不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染したとみられる事案が発生しました。この端末に保存されていた、九州大学病院の患者43人の氏名と手術動画データが外部に流出した可能性があるということです。九州大学が6月10日午後、発表しました。警察と連携して、原因と影響について調査を進めているとしています。現時点で、情報が実際に外部に