日本時間12日に開幕するサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会でチケット価格の高騰問題が波紋を広げている。 今回の大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国16都市で計104試合が行われ、7月19日にアメリカ・ニューヨーク近郊で決勝が開かれる。 関連記事：イラン代表は試合当日のみアメリカ滞在許可、サポーターの渡航許可取り消しも…波乱含みのサッカーW杯 国際サッカ