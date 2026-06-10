LEXが、新曲「ELDEN RING」を本日リリースした。本作は、ゲームの世界観をモチーフに、広大なフィールドを彷徨う孤独感や現実逃避的な感覚を、LEXならではの感性で描き出した一曲だという。さらに、10月30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるキャリア初のアリーナ公演のオフィシャル3次先行チケット受付が、ただいまよりスタートしている。あわせて、公演の座席表も公開されたので、ぜひチェックしてほしい。座席表◾