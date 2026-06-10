海外時事クリエイターの僕氏が、YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」にて「【知らないと入国拒否】タイ入国管理が完全デジタル化。THIM導入で空港手続き短縮…でも新たな落とし穴も【到着カード3分完了⁉︎】」と題した動画を公開した。タイ政府が新たに導入する入国管理システム「THIM（Thailand Immigration Management System