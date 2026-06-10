盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第26回は、お酒にまつわる話。＊＊＊春の歓送迎会シーズンや花見、5月のゴールデンウイークが終わって、お酒好きの人たちは飲み会の予定が少し落ち着いた時期でしょうか。僕もたまにお酒を飲むんですけど、目が見え