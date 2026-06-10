【モデルプレス＝2026/06/10】俳優の藤原竜也が主演を務める『カイジ』シリーズ7年ぶり4作目となる映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日に公開されることが決定した。【写真】藤原竜也、ハイヒール×巨大な羽の“堕天使”姿◆藤原竜也主演「カイジ」シリーズ1996年より「ヤングマガジン」にて連載が開始され、今年連載開始30周年を迎える福本伸行による人気漫画『カイジ』（講談社「ヤンマガ」所載）。シリーズ累計