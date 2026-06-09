パチンコ業界が苦境に立たされている。帝国データバンクによると、2024年のパチンコホール経営法人数は1201社で、前年比1割減少。過去10年で1417社（54.1％）も減っている。 関連記事：皇室の方々すら遊ばれた「パチンコ黄金時代」改元から満100周年の“古き良き昭和” 今年5月には「フォーション」の名で都内に出店していた岩下産業が、宮崎地裁から特別清算開始決定を受けた。 パチンコホール運