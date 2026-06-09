【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】カメラはやっぱり「フルサイズ」と言う人は多い。ここでは現在HOTなフルサイズミドル機を軸に、各社の特徴も踏まえながら解説していく。“推し”のカメラブランドを見つけてほしい。＊＊＊サイズという言葉は、デジタルカメラでフィルムの代わりとなるイメージセンサーの面積を指す。35mmフィルムと同等の撮影面積（約36×24mm）という意味だ。イメージセンサーは半導体