韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・ルッキさん（17）とのショッピング風景を公開し、成長した姿に反響を呼んでいる。【動画】「本当にかっこいい」クォン・サンウ激似の長男に絶賛する声続々！家族で買い物をする様子ソン・テヨンは「クォン・サンウ似の息子クォン・ルッキがファッションに目覚めた日のvlog」と題した動画で、長男が「スウェット