メンターの南野拓実がチームに合流森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入り、サポートメンバー（メンター）のMF南野拓実が合流した。ナッシュビルSCのホーム・ジュオディスパークで観客約5000人が見守る中、歓迎セレモニーとランニング等約30分のトレーニングを実施。南野も28人目のピースとして先頭を走った。練習後、取材対応の予定はなかった南野だが、取材エリアで立ち止ま