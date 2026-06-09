株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める日本代表MF久保建英とアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが出演する新CM「Just Watching？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇を9日夜から放送すると発表した。CMに登場となるメッシは、メイキングにて日本代表の印象を問われると、「長年にわたってどんな相手に対しても戦い抜くチームであることを証明してきた。独自の哲学