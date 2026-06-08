おととい富山市の八重津浜海水浴場で、13歳の男子中学生が溺れ死亡する事故がありました。当時救助活動にあたった消防隊員は、富山湾では浜辺の近くでも急に深くなる場所があるとして、注意を呼びかけています。伏木海上保安部によりますと、おととい午後4時ごろ、富山市の八重津浜海水浴場で、市内に住む13歳の男子中学生が溺れました。通報からおよそ1時間後、消防の潜水士が海中で中学生を発見しましたが、搬送先の病院で死亡が