＜ドケチな義母が…！？＞義母「おもちゃ飽きるでしょ」孫のお祝いごとスルーにモヤッ…【前編まんが】
みなさんの義母は何か機会があるときにお金を出してくれる人ですか？ 私の義母は祝いごとなどに一切お金を出してくれません。孫の誕生日も華麗にスルー。私の両親は出してくれるので不満があります。旦那に文句を言ったこともありますが、義母のお金について口を出すのはやめようと、我慢することにしました。そんな折、思いがけない出来事が起こるのです。これは義母がケチなことについて、本人に直接意見を言うべきか否か、考えさせられることになったお話です。
結婚祝い、出産祝い、孫の誕生日プレゼント、一切お金は出しません。ちなみに私は両親から、イベントの度にそれなりのお祝いをもらっています。義母がお金を出さないことについて、旦那に文句を言ったこともあります。
旦那が謝ってくれるのでモヤモヤする気持ちは抑え、できる限り不満は表に出さないようにこれまで努めてきました。
義母はたまにうちに遊びに来ます。
お茶菓子を出さないわけにはいかず、お茶と和菓子でもてなします。そのとき娘が人形を抱いて、近寄ってきました。
遠回しにプレゼントの催促をしましたが無駄でした。義母からお祝いをしてもらう希望は捨てることにしました。しかし、それからしばらくして思いがけないことが起こるのです……。
私の義母は一切お金を出しません。結婚祝い、出産祝い、孫の誕生日祝い。私の両親はそれぞれの機会ごとに、お祝いをくれるので義母の態度に驚きます。旦那に愚痴ると、義母は財布の紐を固く結んだままなのだそう。少しは緩めてもいいでしょう！？ 遠回しに娘の誕生日プレゼントの催促をしたこともありますが、まったくお金を出す気配はありませんでした。子どもはおもちゃにすぐ飽きるからだそうです。悔しいですが、お祝いをもらうのは諦めるしかないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・横内みか
結婚祝い、出産祝い、孫の誕生日プレゼント、一切お金は出しません。ちなみに私は両親から、イベントの度にそれなりのお祝いをもらっています。義母がお金を出さないことについて、旦那に文句を言ったこともあります。
旦那が謝ってくれるのでモヤモヤする気持ちは抑え、できる限り不満は表に出さないようにこれまで努めてきました。
義母はたまにうちに遊びに来ます。
お茶菓子を出さないわけにはいかず、お茶と和菓子でもてなします。そのとき娘が人形を抱いて、近寄ってきました。
遠回しにプレゼントの催促をしましたが無駄でした。義母からお祝いをしてもらう希望は捨てることにしました。しかし、それからしばらくして思いがけないことが起こるのです……。
私の義母は一切お金を出しません。結婚祝い、出産祝い、孫の誕生日祝い。私の両親はそれぞれの機会ごとに、お祝いをくれるので義母の態度に驚きます。旦那に愚痴ると、義母は財布の紐を固く結んだままなのだそう。少しは緩めてもいいでしょう！？ 遠回しに娘の誕生日プレゼントの催促をしたこともありますが、まったくお金を出す気配はありませんでした。子どもはおもちゃにすぐ飽きるからだそうです。悔しいですが、お祝いをもらうのは諦めるしかないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・横内みか