【漫画】この漫画をはじめから読む短いストーリーの中で意表を突く展開の短編ホラーを得意とする三ノ輪ブン子さん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『三ノ輪ブン子さん傑作選』をお届けします。『三ノ輪ブン子さん傑作選』を最初から読むあと何年生きたいですか_P01あと何年生きたいですか_P02あと何年生きたいですか_P03あと何年生きたいですか_P04あと何年生きたいですか_P05あと何年生きたいですか_P06あ