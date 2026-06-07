YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【わんぱく相撲】第29回わんぱく相撲なすのがはら場所へいいトコ撮り。小学1年生 男女取り組み @iitokodorinasu」と題した動画を公開した。「第29回わんぱく相撲なすのがはら場所」における、小学1年生の男女の熱戦の模様をダイジェストでまとめている。 動画は、大田原市三原公園の相撲場を舞台に、1年生男子の予選からスタートする。まわしを締めた小さな力士たちが、行