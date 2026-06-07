「ずっとおごってもらって、命をつないでた」お笑いタレントの有吉弘行が、若手時代に助けられたという先輩たちに感謝した――。有吉弘行○有吉が「もう最高にうれしかった」と感謝する人物とは5月24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)には、松村邦洋がゲスト出演。事務所後輩の有吉は、「松村さんって、めっちゃ嫌なことしてこないじゃん? 当然、人をイジめたりする人じゃないしさ。やさしいじゃ