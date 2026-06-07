海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【脱イラン依存】2027年までに達成か、ドバイ経済崩壊から逃れる驚きの方法について解説します！」と題した動画を公開した。 イラン戦争を背景に、中東の地政学リスクへの関心が世界的に高まっている。 宮脇氏は、ドバイの投資家ビザの最低不動産価格が撤廃された背景と、UAEが進める脱ホルムズ海峡戦略について、その狙いや日本への影響を独自解説している。 宮