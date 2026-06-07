YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「ウエルシアでも使えるツルハ株主優待！利回り5％＆累進配当の最強銘柄」と題した動画を公開した。動画では、わしっしがツルハとウエルシアの経営統合によって進化したツルハの株主優待について、その概要と具体的な活用方法を解説している。 ツルハとウエルシアは経営統合により、ドラッグストア業界で圧倒的ナンバーワンの企業となった。動画