上質な刺繍の立体感と保冷・保温機能付きの頼れる機能性が魅力、ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を描いた新作トートバッグを紹介。＞＞＞ムーミンデザインのトートバッグをチェック！（写真13点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪