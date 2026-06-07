中東諸国のなかで、イランはしばしば周囲と異なる振る舞いを見せてきた。対米・対イスラエルの姿勢においても、アラブ諸国と歩調を合わせることは少ない。その違いはどこから生まれているのか。※本稿は、中東研究者の高橋和夫『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。イラン人の自尊心を満たす歴史の深さと広大な国土イラン人には、古代から人類の文明を背負