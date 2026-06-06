7日は、西日本から東日本、南西諸島はくもりや雨となるでしょう。低気圧が近づく九州や四国、南西諸島では、雷を伴った非常に激しい雨の降る所もありそうです。九州南部・奄美では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。北日本も雲が多く、所によりにわか雨がある見込みです。最高気温は、関東から北では6日より高い所が多いですが、その他は概ね6日と同じくらいか低い予想です。6日は二