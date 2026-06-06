日本航空（JAL）は、「JALアプリ利用国内線搭乗キャンペーン」を5月7日から7月15日まで実施している。参加登録した上で、期間中にJALグループ国内線へ2回搭乗し、搭乗当日にJALアプリを起動して「JALタッチ＆ゴーサービス」を利用したJALマイレージバンク日本地区会員を抽選対象とする。対象はJALグループ国内線の全路線全便で、ジェットスター・ジャパンとのコードシェア便とスプリング・ジャパン運航便と、フライトマイル積算対