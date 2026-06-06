MISIA（C）Special Olympics Nippon,SANTIN AKI MISIAが5日、トヨタアリーナ東京で開催された、「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の開会式で、ライヴパフォーマンスを披露した。 本大会は、知的障害のある人たちにスポーツをはじめとした様々な活動の機会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織「スペシャルオリンピックス」による国内最大の競技会で、全国